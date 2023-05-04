О том, что среди всех украинских мегаполисов, самые большие зарплаты фиксируются в Киеве — в среднем, от 19 000 гривен, при этом, расхождение достаточно огромное — от 120 000 гривен у «fullstack» программистов, до 8 000 гривен у поклейщиков стикеров, пишет «НБН», основываясь на информации портала по подбору работы Work.UA.

Второе место у Львова, где, в среднем, работникам выплачивают не менее 17 000 гривен, и:

больше всего — у руководителей отделов продаж (от 50 000 гривен);

менее всего — у посудомойщиц/посудомойщиков (от 9 000 гривен).

Еще в двух городах усредненная предлагаемая зарплата — 16 500 гривен, и это:

в Днепре (наиболее высокая — у военных (от 47 000 гривен), а самая низкая — у технического персонала (от 8 000 гривен));

в Ужгороде (наиболее высокая — у сервисников-ремонтников (от 35 000 гривен), а самая низкая — у технического персонала/мойщиков посуды (от 10 500 гривен)).

Также, самые низкий размер зарплаты у жителей Кривого Рога — в среднем, здесь выплачивают около 12 000 гривен: больше всего – водителям, занимающимся международными перевозками (от 45 000 гривен), а меньше всего — техническому персоналу (от 6 800 гривен).

Лишь немногим больше вознаграждают за труд в городе Сумы — в среднем от 12 500 гривен: самая высокая зарплата у региональных менеджеров (от 27 500 гривен), а самая низкая – у официантов (8 500 гривен).

Ранее мы писали о том, как в Украине можно увеличить размер пенсионных выплат на 50 процентов.