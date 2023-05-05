О том, с какими сложностями может столкнуться бюджет Украины вследствие подобных изменений, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Facebook-аккаунте директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна.

По мнению эксперта, после возвращения 20-процентного НДС на горючее, госбюджет вовсе не получит увеличенных отчислений, по причине того, что собственники АЗС будут вынуждены прибегнуть к «теневым схемам» ухода от налогообложения. Кроме того, бензин удорожает еще на 11 гривен/литр, дизельное топливо — на 8 гривен/литр, а сжиженный газ — на 3 гривен/литр. Сергей Куюн уверен, что для наполнения бюджета, следует не отменять сниженный НДС, а закрывать дефицит за счет увеличения акцизных сборов, так как их взимать существенно проще.

Кроме того, глава «Консалтинговой группы А-95» учел предполагаемые бюджетные поступления при довоенных ставках акцизов/НДС, что можно увидеть ниже:

Ранее мы писали о том, сколько будут стоить бензин, ДТ и сжиженный газ на украинских АЗС в этом месяце.