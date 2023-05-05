О том, что подобный «скачок» стоимости электроэнергии, похоже, совпадет с введением «веерных отключений», так как на многих электростанциях начнутся запланированные ремонтные работы, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «Зеркало недели».

В частности, предполагается, что с 1-го июня в Украине существенно повысят стоимость электричества для населения, при этом, тариф достигнет 2,88 гривны/кВт-час. Впрочем, на данный момент, финального решения относительно такого роста цен пока нет, и в правительстве станут разрабатывать новую модель, как минимум, до начала летнего сезона, но такие малоприятные изменения неизбежны, поскольку у энергоснабжающих кампаний Украины фактически нет денег.

Кроме того, рост тарифов припадет на начало перебоев в электроснабжении, на так называемые «веерные отключения», о чем заранее предупреждает «Укрэнерго»: энергоблоки АЭС переведут на плановый ремонт, и генерация электричества просядет почти на 50 процентов; уровень воды в реках снизится, и на ГЭС тоже сократится выработка энергии; у ТЭС сохраняются проблемы с восстановлением поврежденных объектов, вследствие постоянных ракетных атак оккупантов.

Ранее мы писали о том, как с мая в Украине пересчитают размер социальной помощи на оплату коммунальных услуг, учитывая начало неотопительного периода.