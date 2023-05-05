О том, что погодные условия в эти выходные, почти во всех регионах Украины, станут достаточно прохладными, как для последнего месяца весны, и только в западной части страны, несущественно потеплеет к воскресенью, но пройдут небольшие дожди, пишет «НБН», основываясь на прогнозе погоды профильного портала SINOPTIK.UA.

В субботу, 6-го мая, Украину накроет переменной облачностью, но без выпадения каких-либо осадков. В большинстве регионов – прохладно: в северных и центральных, температура воздуха будет колебаться от +9 до +12 градусов по Цельсию, а в восточных, включая почти все западные — от +14 до +16 градусов по Цельсию. И лишь в южных областях и в Закарпатье, воздушные массы прогреются до +18…+20 градусов по Цельсию. Вопреки тому, что на основной части страны будет плюсовая температура, на Волыни и в северных областях — заморозки.

К концу недели, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях – слабые, а в Закарпатье — незначительные дожди в сопровождении гроз. На прочих территориях – никаких осадков. В светлое время суток на юге, юго-востоке и в Закарпатье, отметки на термометрах покажут от +14 до +16 градусов по Цельсию, а в остальных областях — от +10 до +13 градусов по Цельсию. Жителям Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей необходимо оставаться начеку — ночью снова не избежать промерзания верхнего слоя почвы.

Ранее мы писали, что метеоусловия в мае не превысят пределов привычной климатической нормы, зафиксированной годами ранее.