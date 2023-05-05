О том, что журналисты воспользовались доступом к фотоснимкам с итогами пожаров на нефтебазах поблизости от станицы Тамань в российском Краснодарском крае, а также в окрестностях временно оккупированного Севастополя, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Telegram-канале «Радио Свободы».

Первый инцидент произошел на нефтебазе около Севастополя еще 29-го апреля: на кадрах видно, что уничтожено несколько промышленных емкостей с ГСМ (горюче-смазочными материалами).

Второй пожар зафиксирован на нефтебазе у Тамани 3-го мая, где вследствие удара беспилотным летательным аппаратом, отлично выгорел как минимум один резервуар с топливом.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ОК «Юг» прокомментировали вбросы о начале масштабной военной операции Украины.