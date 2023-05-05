О том, что украинцам, как и прочим иностранцам, необходимо отчислять взносы в польские госфонды, но есть и определенные тонкости, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания «Я в Польщі».

В соответствии с 2-сторонним договором относительно соцобеспечения, который защищает граждан со страховым стажем в обеих странах, выплаты производятся с учетом длительности трудовых периодов в каждой из них, что является стандартной практикой в ЕС, применяющейся при оформлении пенсии и полякам, проживающим или работающим за пределами своего государства.

Получить право на польскую пенсию можно, выполнив нижеуказанные условия:

женщины должны достичь возраста в 60-т, а мужчины — в 65-ть лет;

заранее делать отчисления/взносы в Польше;

предварительно официально трудоустроиться.

Кроме того, в ситуации, когда суммарная пенсия, выплачиваемая украинской и польской сторонами, ниже минимально установленной, можно подать заявку на доплату: если гражданин, вышедший на заслуженный отдых получает 2 700 гривен (300 злотых) в нашей стране и 100 злотых (890 гривен) в Польше, то служба социальной защиты «ZUS» может доначислить недостающие средства.

В частности, пенсионеры смогут рассчитывать на 1 588 злотых/14 100 гривен (добавка в гривневом эквиваленте составит 10 570), но для этого нужно:

обладать правом на получение польской пенсии для иностранцев;

постоянно проживать в Польше;

легально въехать по документу, выданному службой по делам иностранцев/записи в реестре Пограничной службы Польши.

Ранее мы писали о том, как украинцы могут увеличить размер пенсионных выплат на 50%.