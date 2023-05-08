О том, что по состоянию на понедельник, 8-е мая, поблизости от Бахмута и Марьинки зафиксировано не менее 55 боестолкновений, а также сколько всего «200-х» у путинской армии с момента начала безуспешных попыток овладения указанным городом, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, прозвучавшее во время телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

В частности, за последние сутки на Бахмут совершено 6 авианалетов противника, при этом, 124 оккупанта в данных боях ликвидированы, а 164 получили ранения разной степени тяжести. Также, Череватый уточнил, какие потери в «живой силе» понесли ВС РФ за минувшие 9 месяцев: 100 000 человек суммарно, и из них 20 000 — это летальные.

Впрочем, подобные цифры весьма скромны, так как соответствуют консервативному подсчету, и дальнейшая подробная сверка вражеских потерь «приведет только к их увеличению».

Ранее мы писали, что Пригожин заявил – он намерен вывести своих боевиков из города Бахмут Донецкой области 10 мая, передав их позиции «кадыровцам».