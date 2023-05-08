О том, что на собравшемся в этот понедельник, 8-го мая, Совете нацобороны, уже одобрили предложение национального оборонного ведомства относительно формирования в Литве воинской части численностью в дивизию, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главного советника президента этой страны по вопросам нацбезопасности Кястутиса Будриса, опубликованное в местном издании Lrytas.

По словам Будриса, данное действие станет полноценным ответом на явно агрессивные планы Кремля касательно наращивания своих военных мощностей. Таким образом, уже к 2030-му году, на территории Литвы появится новое подразделение собственной армии, по стандартам Североатлантического Альянса, состоящее из 2-х или 3-х бригад, и суммарно насчитывающих от 5 000 до 10 000 человек.

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