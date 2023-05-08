О том, что каждый гражданин Украины, даже если проживает в одном городе, и намерен обратиться в отделение ПФУ в другом населенном пункте, может рассчитывать на получение определенных услуг, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного Фонду Украины.
В частности, специалисты любого Пенсионного Фонда, вне зависимости от своего расположения, а также от места официального проживания украинца, обязаны решить вопросы относительно:
- назначения/перерасчета пенсии;
- получения субсидий/льгот/страховых выплат;
- изменения процесса начисления выплаты (с «Укрпошты» на банковскую карточку и наоборот);
- возобновления/прекращения начисления выплаты;
- перевода выплаты по иному месту жительства;
- консультаций и разъяснений норм действующего законодательства;
- выдачи справки касательно размера пенсии;
- выдачи пенсионного удостоверения;
- предоставления данных из госреестра застрахованных лиц;
- оформления денежной помощи на погребение/прочего.
Ранее мы писали о том, как украинцы могут самостоятельно позаботиться об увеличении своих пенсий на 50 процентов.