О том, что каждый гражданин Украины, даже если проживает в одном городе, и намерен обратиться в отделение ПФУ в другом населенном пункте, может рассчитывать на получение определенных услуг, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного Фонду Украины.

В частности, специалисты любого Пенсионного Фонда, вне зависимости от своего расположения, а также от места официального проживания украинца, обязаны решить вопросы относительно:

назначения/перерасчета пенсии;

получения субсидий/льгот/страховых выплат;

изменения процесса начисления выплаты (с «Укрпошты» на банковскую карточку и наоборот);

возобновления/прекращения начисления выплаты;

перевода выплаты по иному месту жительства;

консультаций и разъяснений норм действующего законодательства;

выдачи справки касательно размера пенсии;

выдачи пенсионного удостоверения;

предоставления данных из госреестра застрахованных лиц;

оформления денежной помощи на погребение/прочего.

Ранее мы писали о том, как украинцы могут самостоятельно позаботиться об увеличении своих пенсий на 50 процентов.