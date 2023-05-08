О том, что Молдова, сразу после озвучивания подобного взывания спецпредставителя непризнанного Приднестровья к РФ, подвергла обоснованному сомнению право Манакова выступать с такими обращениями, пишет «НБН», ссылаясь на местное издание Newsmaker.

В Бюро политики и реинтеграции Молдовы отмечают, что пока еще так и не прояснен вопрос, касающийся статуса вышеуказанного пророссийского представительства, от имени которого регулярно и выступает «господин» Манаков, при этом, молдавские власти все еще ожидают надлежащих разъяснений, достаточно продолжительный период, — не менее 4-х лет.

Кроме того, касательно механизма миротворческих сил, могут говорить стороны, которые подписавшие соглашение в июле 1992-го года, а не особы, не имеющие к этому никакого непосредственного отношения.

Ранее мы писали, что президент Молдовы Майя Санду рассказала, когда ее страна может получить энергетическую независимость от РФ.