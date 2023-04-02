Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на государственный канал «Moldova 1«.

Из источника известно, что президент Молдовы Майя Санду желает сделать так, чтобы её страна получила полную энергетическую независимость от Российской Федерации. Более того, Санду отметила, что уже сейчас ее государство наращивает производство собственной энергетики для того, чтобы в будущем полностью отказаться от всего российского.

Санду заявила, что для получения полной энергетической независимости от России Молдове необходимо два года, но уже на данный момент правительство занимается этим вопросом. Санду отмечает, что вопрос о энергетических потребностях Молдовы будет решен тогда, когда удастся завершить проект Кишинев-Вулканешты.

Более того, Майя Санду хочет увеличить влияние правительства на ситуацию в стране не только в энергетическом плане, но и в политическом. Так, Санду считает, что если власти будут вести правильную политику то вскоре удастся решить не только вопрос с энергетикой, но и вопрос с проблемным для Молдовы Приднестровьем.

Хотелось бы напомнить, что ранее мы писали о том, как Украина оберегает Молдову от войны.