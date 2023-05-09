О том, как представитель европейского внешнеполитического ведомства побуждает власти Китая поскорее интенсифицировать усилия, касающиеся достижения мира в нашей стране, пишет «НБН», ссылаясь на заявление посла ЕС в КНР Хорхе Толедо Альбинана, прозвучавшее на пресс-конференции в Пекине, и опубликованное в Reuters.

По словам Альбинана, в Евросоюзе желают, чтобы Пекин не останавливался, и «больше помогал в достижении справедливого мира», предусматривающего полный вывод российских оккупационных войск с территории Украины.

Кроме того, ожидается продолжение взаимного диалога с Киева и Пекина на самом высоком уровне уже в текущем году, где в ЕС уже планируют затронуть разнообразные стратегические темы, касающиеся торговой и экономической сфер, IT-технологий и контроля климатических изменений.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Китай готовит силовой сценарий по захвату Тайваня.