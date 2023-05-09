О том, как переселенцы могут верифицировать собственную профессиональную квалификацию, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное на официальной странице Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечают чиновники, гражданам, вынужденно покинувшим свои дома из-за вторжения РФ, и переехавшим на иное место проживания, необходимо уточнить характеристики своей профессиональной квалификации:

подав в квалификационный центр надлежащую заявку с приложенными документами;

пройти процедуру собеседования в квалификационном центре;

пройти процесс оценки знаний в квалификационном центре;

получить сертификат установленного формата относительно присвоения/подтверждения полноценной или частичной профессиональной квалификации.

Отметим, что Кабинет Министров опубликовал подробный перечень квалификационных центров, включая и дополнительную информацию о них по этой гиперссылке.

Ранее мы писали о том, что в Минэкономики рассказали, где больше всего нужны безработные украинцы.