О том, что российские оккупанты нерезультативно пытаются наступать на территории Донецкой области, но ВСУ успешно отражают все подобные атаки врага, пишет «НБН», основываясь на подробной карте, опубликованной в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

В частности, сейчас оккупанты подтягивают свои силы на 4-х восточных направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском. Кроме того, самые ожесточенное противостояние фиксируются в Бахмуте и около Марьинки. Также, защитникам Украины удается перейти к ограниченным контратакам в западной части Донецкой области.

Отметим, что и в Луганской области не утихают боестолкновения: захватчики стремятся атаковать к северо-востоку от Купянска и вдоль линии у Сватово-Кременной, но никакого успеха так и не достигли.

Ранее наш информационный портал писал о том, почему Пригожин не вывел своих наемников из города Бахмут в Донецкой области.