Об этой актуальной интерактивной карте оккупированного Крымского полуострова, на которой обозначено 223-и действующие, временные или законсервированные военные базы РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Крым.Реалии».

Все категории военных объектов, использующиеся Кремлем в Крыму, разграничены на множество позиций, и каждая подкреплена данными с подробными координатами и фото. В подобный список попали:

военные аэродромы с прилегающей инфраструктурой;

места базирования кораблей/судов/катеров;

арсеналы/склады с вооружением или продуктами;

военные городки/части/казармы/штабы;

пункты управления/парки с военной техникой;

места дежурства ПВО/полигоны/учебные центры;

предприятия ВПК (военно-промышленного комплекса).

Указанную карту сформировали основываясь на актуальных спутниковых снимках «Planet Labs» за текущий год, благодаря усилиям волонтеров, военных экспертов и специалистов «Центральной службы новостей RFE/RL».

Ранее мы писали, что 7-го мая, так называемые «власти» аннексированного Крыма, рассказали о масштабной ночной атаке на полуостров.