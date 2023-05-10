Об этой актуальной интерактивной карте оккупированного Крымского полуострова, на которой обозначено 223-и действующие, временные или законсервированные военные базы РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Крым.Реалии».
Все категории военных объектов, использующиеся Кремлем в Крыму, разграничены на множество позиций, и каждая подкреплена данными с подробными координатами и фото. В подобный список попали:
- военные аэродромы с прилегающей инфраструктурой;
- места базирования кораблей/судов/катеров;
- арсеналы/склады с вооружением или продуктами;
- военные городки/части/казармы/штабы;
- пункты управления/парки с военной техникой;
- места дежурства ПВО/полигоны/учебные центры;
- предприятия ВПК (военно-промышленного комплекса).
Указанную карту сформировали основываясь на актуальных спутниковых снимках «Planet Labs» за текущий год, благодаря усилиям волонтеров, военных экспертов и специалистов «Центральной службы новостей RFE/RL».
Ранее мы писали, что 7-го мая, так называемые «власти» аннексированного Крыма, рассказали о масштабной ночной атаке на полуостров.