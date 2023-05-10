О том, что в соседнем государстве уже предварительно вынесли заключение – эти части снаряда, найденные рядом с городом Замосць (в окрестностях Быдгоща), на самом деле являются российской крылатой ракетой «Х-55», пишет «НБН», ссылаясь на результаты исследования «Технологического института Военно-воздушных сил», опубликованные в RMF-FM.

Как стало известно, в арсеналах ВС Польши нет ни подобных ракет, ни комплексов, с которых можно было бы запустить этот боеприпас. Таким образом, исключается версия, появившаяся сразу после выявления обломков, – якобы данная ракета, запущена с польского полигона, например, в период учений/испытаний систем ПВО.

Вполне вероятно, что такой крылатой ракетой «Х-55» атаковали с российского самолета Ту-160 или Ту-95МС, и она попала на польскую территорию, пролетев через восточную границу с Украиной: аналогичная ситуация фиксировалась в середине декабря 2022-го года, когда во время массированного обстрела нашей страны, на радарах заметили залетевший в Польшу из Беларуси объект.

Ранее мы писали, что в ОК «Юг» рассказали об особенности вражеских ракетных атак.