О том, что вероятность вступления нашей страны в Североатлантический Альянс достаточно низка, поскольку эта тема все еще не вынесена на всеобщее обсуждение, и подобный вопрос, на данный момент, не изучается, как было и ранее, пишет «НБН», ссылаясь на интервью верховного представителя Евросоюза по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованное в laSexta.

По словам Борреля, Украина уже продолжительное время просит о присоединении к Североатлантическому Альянсу, однако вопрос о вступлении нашей страны в НАТО сейчас «не положили на стол», так как этого «не было раньше». Впрочем, по мнению главы европейской дипломатии, решение касательно интеграции Украины в Альянсе возложено на всех его членов, но полностью зависит от намерений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее мы писали, что Стефанишина рассказала, когда Украине стоит ожидать политического приглашения в НАТО.