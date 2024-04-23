Руководитель иранского внешнеполитического ведомства заявил, что Европейский Союз «должен действовать ответственно» и ввести санкции против Израиля за удар по Дамаску, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

В понедельник, 22 апреля, главы МИД стран-членов Евросоюза согласились расширить санкции в отношении Ирана по его экспорту оружия в Российскую Федерацию.

Абдоллахиян назвал «прискорбным» решение европейских государств ввести «незаконные» ограничительные меры в отношении его страны, которая выпустила по израильской территории более 300 ракет и ударных дронов якобы в качестве «самозащиты».

Также иранский министр пожаловался на реакцию европейских лидеров на действия Израиля в секторе Газа, назвав ее «пустыми словами».

Ранее СМИ сообщили, что Тегеран может получить от Москвы современные истребители и средства противовоздушной обороны для защиты от ударов армий США и Израиля.