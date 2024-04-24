О том, как в Брюсселе отреагировали на «приостановку» предоставления консульских услуг украинцам-мужчинам в призывном возрасте (18-60 лет) за рубежом, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, озвученное пресс-секретарем Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Аниты Хиппер, ответившей на вопросы «Радіо Свобода».

По словам Хиппер, в Евросоюзе учтут объявление украинского внешнеполитического ведомства относительно вышеописанных ограничений.

Впрочем, на данный момент европейские чиновники не готовы дать конкретных комментариев о соблюдении «Директивы по временной защите» (документом регулируется пребывание беженцев из Украины на территории Евросоюза), однако могут подчеркнуть одно — в ЕС не делают различий по половому признаку или призывному статусу украинцев, сбежавших от войны.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны показывали, к каким изменениям следует готовиться действующим и потенциальным военным после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая.