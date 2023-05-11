О том, что Вячеслав Богуслаев своим прошением относительно включения его в вышеуказанный список только дополнительно подтвердил – он российский агент, и потому не исключается вероятность обмена этого предателя на украинских пленных, пишет «НБН», ссылаясь на слова секретаря СНБО Алексея Данилова, прозвучавшие в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Данилова, коллаборант «прямо в этом письме подтверждает» — «он был российским агентом» и что «его очень тянет», похоже, на родную «Отчизну». Секретарь СНБО подчеркнул: наша страна допустила огромную ошибку, когда, став независимой, полностью не расформировала КГБ. Впрочем, по мнению Данилова, российские агенты, которых выявят в Украине, продолжат и далее выпрашивать обмен, потому Богуслаева могут поменять на украинцев, удерживаемых РФ в плену, поскольку «мы занимаемся возвращением наших граждан, для нас жизнь нашего гражданина является самой высокой ценностью».

Таким образом, если решение относительно обмена и будет вынесено на обсуждение, то его примут, и «это будет только в пользу нашей страны».

Ранее мы писали, что Данилов рассказал, как на успехи ПВО Украины отреагировали россияне и партнеры.