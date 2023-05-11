О том, что с началом жаркого летнего сезона, в Украине наступает очередной пик потребления электричества, и из-за этого возможны массовые или постоянные перебои со «светом», а также чего в действительности ожидать бытовым потребителям, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную главой комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Геруса, первый пик использования электроэнергии традиционно припадает на зиму, в особенности — на морозные месяцы, а второй – на лето, когда во время жары, глобально включаются системы кондиционирования воздуха. В частности, в текущем году, с июля по август, и, возможно, даже и со второй половины июня, ожидаются некоторые относительно критические нагрузки. Кроме того, вследствие массированных ракетных ударов оккупантов, риски для энергосистемы Украины по-прежнему сохраняются.

Впрочем, глава профильного комитета ВРУ уверенно подчеркнул, что подобная опасность – минимальна, так как «разница между летним месяцем и зимним — в немного более низком потреблении, во-первых, а во-вторых — солнечный день длиннее и больше работает солнечная генерация», и единственные проблемные летние периоды, это:

С 7-ми часов вечера до 10-ти часов 30-ти минут вечера, потому что Солнце уже зашло, а люди возвращаются домой, включают различные электроприборы.

Ранее мы писали, что в Нацкомиссии рассказали, какими должны быть тарифы на «свет».