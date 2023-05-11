О том, что на такие суммы смогут надеяться нетрудоспособные члены семьи, ранее находящиеся на содержании погибших защитников Украины, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

В частности, претендовать на подобную денежную помощь от государства, могут все нетрудоспособные члены семьи погибшего, будь-то жена/муж/отец/мать/дети.

Для детей погибшего родителя, такие пенсии назначаются и выплачиваются до достижения ими 18-летнего возраста, а при условии прохождения обучения на дневной форме, то и до завершения учебы, но не более 23-х лет. Матерям/родителям/женам погибших, при условии достижения членами семьи пенсионного возраста, выплаты станут проводить прижизненно, а особам, имеющим инвалидность — на все время инвалидности.

Размер вышеуказанных прямо зависит от сумм денежного довольствия погибшего кормильца, и привязан к количеству лиц, пребывавших на содержании, и которым предполагается назначение пенсионного пособия. Сумма госпомощи для матери/отца/жены/мужа/ребенка составляет 70 процентов от денежного довольствия кормильца. При этом, если право на получение пенсии имеют двое и более детей, то сумма не может быть выше 50 процентов от денежного довольствия погибшего, на каждого ребенка.

Кроме того, каждый нетрудоспособный отец/жена/муж погибшего военнослужащего, вне зависимости от прочих членов семьи, может рассчитывать на выплату в 7 800 гривен/ежемесячно. Также, если же финпомощь по потере кормильца назначают на двоих и более детей, сумма устанавливается в 6 100 гривен/ежемесячно на каждого ребенка.

Ранее мы писали, что с июля в Украине снова увеличат размер пенсионных пособий, но только определенным категориям украинцев.