О том, что угрозы страны-агрессора Украине и всему мировому сообществу относительно поставок систем вооружений, это не более, чем бессмысленный разговор, и самые худшие времена для РФ – впереди, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте секретаря СНБО Алексея Данилова.

По словам Данилова, все предыдущие и текущие попытки Кремля по запугиванию украинцев и мира так называемым «адекватным ответом» — это общение россиян с самими собой, так как диктатор Путин уже использовал все, что был в состоянии, и для России худшее «только начинается».

Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, что РФ – та самая «страна-фейк», поскольку у российской промышленности уже отсутствует потенциал без инновационных западных разработок, включая и какие-либо иностранные инвестиции:

Впереди россиян ждет много «приятных» встреч с передовыми технологиями… и это будут вовсе не смартфоны.

Ранее мы писали, что в РФ рассматривают крылатые ракеты как главное орудие по срыву предстоящей масштабной военной операции ВСУ.