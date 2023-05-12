О том, что в субботу и воскресенье, 13-го и 14-го мая, на территории Украины прогнозируют климатическую ситуацию без выпадения серьезных осадков, с одновременным повышением температурных показателей несколько выше +20 градусов по Цельсию, пишет «НБН», ссылаясь на обзор погоды, опубликованный в официальном Facebook-аккаунте «Укргидрометцентра».

В частности, в ближайшие двое суток, не ожидается никаких значимых неурядиц с погодой, и только днем в субботу и воскресенье, кое-где в западных и юго-восточных регионах, включая Винницкую и Житомирскую области, а также в течение всего понедельника, 15-го мая, – вероятны небольшие и кратковременные дожди в сопровождении гроз и шквальных порывов северо-восточного ветра, переходящего на юго-восточное направление, с силой от 3 до 10 метров в секунду.

Отметки на термометрах покажут повсеместно: в темные часы суток — от +6 до +13 градусов по Цельсию, днями — от +18 до +23 градусов по Цельсию; в субботу на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатских горах по ночам — от 0 до +5 градусов по Цельсию, а днем – от +7 до +12 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали, что согласно прогнозу синоптиков, в этом месяце температура не превысит пределов привычной климатической нормы, зафиксированной годами ранее.