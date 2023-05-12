О том, что на данный момент отсутствуют какие-либо официальные сведения относительно прибытия в Украину долгожданных ракет «Storm Shadow», пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, все еще ожидается подобная информация — пока еще о получении боеприпасов никто так и не заявил. Кроме того, спикер Воздушных сил и сам не поверит в поставку «Storm Shadow», пока лично не разглядит «подписи на этой ракете командующего Воздушными силами (Николай Олещук) с мощным посланием оккупантам», как это было недавно сделано с ракетой «HARM».

Таким образом, всем заинтересованным лицам, утверждает Игнат, необходимо внимательно следить за Telegram-каналом Николая Олещука, поскольку именно там и «появится фото с красноречивой подписью оккупантам, и тогда точно будет известно, что ракета уже у нас», а пока будет сохраняться определенная интрига.

Ранее мы писали о том, каким образом страна-агрессор обещает сорвать долгожданное контрнаступление ВСУ.