О том, что провал российского вторжения, даст Китаю весомые «геополитические преимущества» в создании «нового мирового порядка», пишет «НБН», ссылаясь на конфиденциальное письмо главы евродипломатии Жозепа Борреля к министрам иностранных дел Евросоюза, опубликованное в Financial Times.

По словам Борреля, «китайский вопрос» отличается значительно большей сложностью, чем так называемый «вопрос России», поскольку намерения Пекина открыто направлены на формирование «нового мирового порядка» с КНР в центре, и даже поражение РФ в войне против Украины, не сможет нарушить «китайскую траекторию». Таким образом, в любой сложившейся ситуации, «Китай сможет извлечь геополитическое преимущество».

Ранее наш информационный портал писал о том, как Боррель высказался об интеграции Украины в НАТО.