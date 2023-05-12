О том, что после первоначальной мартовской инфляционной индексации в 19,7 процента, минимальный уровень роста пенсий, в среднем, составил 100 гривен, а максимальный — 1 500 гривен, и буквально через полтора месяца, ожидается следующий этап поднятия сумм госпомощи некоторым украинским пенсионерам, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, в грядущем июле проиндексируют размер пенсий у 300 000 украинцев, ранее работающих:

учеными/научными сотрудниками;

государственными служащими;

работниками органов местного самоуправления.

Кроме того, государство по-прежнему гарантирует начисление ежемесячных компенсационных выплат тем пенсионерам, чьи пособия не достигают размера в 10 340 гривен, при выполнении некоторых возрастных условий:

с 80-ти лет – по 570 гривен;

от 75-ти до 80-ти лет – по 456 гривен;

от 70-ти до 75-ти лет – по 300 гривен.

Предполагается, что, в среднем пенсии, пенсии подрастут на суммы от 400 до 700 гривен, а усредненная выплата, после проведения индексации, составит от 4 200 до 4 600 гривен.

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