О том, что в нашей стране не спешит падать стоимость разнообразной свинины и курятины в этом месяце, пишет «НБН», основываясь на ценовом мониторинге портала «Минфин».

Если сравнивать с апрелем, больше всего придется заплатить за свиную грудинку — вместо 181,65 гривны/килограмм — 181,9 гривны/килограмм. Лопатка подросла в стоимости с 183,64 гривны/килограмм до 189,22 гривны/килограмм, ошеек — с 233,67 гривны/килограмм до 237,21 гривны/килограмм. Средняя цена на ребра изменилась с 177,19 гривны/килограмм до гривны/килограмм, а нарезка для шашлыка подорожала с 191,66 гривны/килограмм до 196,93 гривны/килограмм.

Существенно выросли цены и на курятину: бедро увеличилось в стоимости с 107,48 гривны/килограмм до 116,95 гривны/килограмм, голень — с 77,79 гривны/килограмм до 75,95 гривны/килограмм, а филе — с 142,64 гривны/килограмм до 146,8 гривны/килограмм.

Помимо свинины и курятины, подорожание затронуло и сала: домашнее «подскочило» с 180,33 гривны/килограмм до 185 гривен/килограмм, а соленое — с 261,27 гривны/килограмм до 263,1 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, как снижение темпов инфляции в Украине повлияло на стоимость товаров и услуг.