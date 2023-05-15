О том, что британское правительство не намерено поставлять в Украину истребители «Typhoon», так как в Киеве остановились на ином типе оптимальных боевых самолетов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера премьер-министра Великобритании Риши Сунака, опубликованное в The Guardian.

В частности, по словам представителя главы правительства Великобритании, сейчас не существует никаких планов относительно снабжения Украины другими современными истребителями, поскольку командование нашей страны уже «приняло решение обучать своих пилотов на F-16». Кроме того, пилоты Королевских военно-воздушных сил (Royal Air Force), в основном, не имеют опыта использования «Typhoon».

Ранее наш информационный портал писал о том, что заявил премьер-министр Риши Сунак перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.