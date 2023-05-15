О том, как за последний месяц компании обновили в большую сторону тарифы на некоторые типы коммунальных услуг, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг, опубликованный на официальной странице Государственной службы статистики Украины.

В соответствии с данными Госстата, цены выросли, прежде всего, за услуги, затрагивающие обслуживание жилья, включая и уборку мусора. В частности, тарифы подняли на:

содержание/ремонт жилья — на 20,6 процента;

уборку мусора — на 17 процентов;

услуги по управлению многоквартирными домами — на 1,8 процента;

водоснабжение/водоотвод — на 0,8 процента;

канализацию — на 0,7 процента.

Впрочем, есть и хорошие новости: стоимость электроэнергии не изменилась (предполагается, что тарифы поднимут с текущего июня), а «голубое топливо» даже подешевело — на 0,4 процента.

Ранее наш информационный портал писал, что в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг рассказали, какими должны быть тарифы на «свет».