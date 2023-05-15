О том, что после прохладной первой половины этого месяца, в Украине станет почти по-летнему тепло, пишет «НБН», основываясь на детальном прогнозе погодных условий от синоптика Игоря Кибальчича, опубликованном на тематическом портале Meteoprog.

Завтра, 16-го мая, почти всю Украину накроет небольшими дождями, но грозы следует ожидать только в западной и северной части, а также в Харьковской областях. Ветер – с различных направлений, силой от 5 до 10 метрах, нарастающий во время гроз до порывистого. Отметки на термометрах покажут: ночью — от +8 до +13 градусов по Цельсию, а днем – от +21 до +26 градусов по Цельсию.

В среду, 17-го мая, из-за влияния антициклона, пришедшего с северо-востока нашей страны, почти никаких осадков не предвидится, и только на западе южный атмосферный фронт привлечет умеренные, а кое-где и обильные дожди, иногда с градом и шквальными порывами ветра, силой 15-20 метров в секунду. Отметки на термометрах ночью станут колебаться в диапазоне от +10 до +15 градусов по Цельсию, а в светлое время – от +22 до +27 градусов по Цельсию (на западе несколько прохладнее – от +19 до +24 градусов по Цельсию).

В четверг, 18-го мая, в западных областях – все те же неустойчивые погодные условия с дождями и грозами, но на остальной части страны – без осадков. Температура окружающего воздуха: после заката – от +10 до +15 градусов по Цельсию, а ближе к полудню – от +22 до +27 градусов по Цельсию.

В пятницу, 19-го мая, незначительные и непродолжительные дожди пройдут над западными и местами северными областями, а на прочей территории Украины — без значимых осадков. Отметки на термометрах покажут: ночью – от +11 до +16 градусов по Цельсию, а днем – от +22 до +27 градусов по Цельсию.

В субботу и воскресенье, 20-го и 21-го мая, кое-где по Украине возможны небольшие дожди, в основном – с наступлением дня. Температура: ночью – от +10 до +16 градусов по Цельсию, а днем – от +22 до +28 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали, что май 2023-го года не принесет в Украину слишком нестандартных условий погоды.