О том, что обстановка на передовой в Донецкой области все еще достаточно сложная, но защитникам Украины удалось отодвинуть силы противника в районе Бахмута, пишет «НБН», основываясь на детальной карте войны, опубликованной в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

В частности, захватчики накапливают силы по четырем направлениям — Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском, а самые ожесточенные боевые действия проходят по-прежнему вокруг Бахмута и Марьинки. Однако украинским защитникам в течение нескольких дней удалось понемногу продвинуться на Бахмутском направлении, несмотря на серьезное сопротивление оккупантов.

Также, ВС РФ не отказываются от наземных ударов поблизости Купянска в Луганской области, а в Херсонской и Запорожской областях значительных изменений нет — противник продолжает атаковать украинские оборонные позиции.

Ранее мы писали о том, существует ли опасность вторжения в Украину с территории Республики Беларусь, и какое количество российских оккупантов дислоцируется там на данный момент.