О том, что лидер нашей страны настоятельно призывает НАТО поскорее принять «положительное политическое решение» относительно интеграции Украины в Североатлантический Альянс на саммите в Вильнюсе, запланированном в период с 11-го по 12-е июля текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на обращение Владимира Зеленского к «Копенгагенскому саммиту демократии», опубликованное в издании Reuters.

Помимо этого весьма важного обращения, президент Украины подчеркнул — членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе только продемонстрировало силу гарантий безопасности. Кроме того, Зеленский не забыл поблагодарить Данию и прочие страны-союзницы за проявленную решительность в оказании всесторонней помощи нашей стране в борьбе против России.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Олаф Шольц объяснил, почему Германия часто медлила с военной помощью Украине.