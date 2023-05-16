О том, что в нашей стране, субсидии на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги) в летнее время для большинства домохозяйств начисляют в автоматическом режиме, но чтобы получить не менее 400 гривен госпомощи, необходимо соответствовать определенным требованиям, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный на официальной странице Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Согласно запросам Минреинтеграции, автоматическое назначение субсидиарных выплат возможно исключительно при условии, что не изменились данные относительно имущественного положения/состава семьи в домохозяйстве получателя. Кроме того, автоматически могут назначить финпомощь и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), получающим ее по месту нынешней регистрации. Однако, если переселенцы намерены переоформить субсидию по адресу, который отличается от места предыдущей регистрации, нужно лично обратиться в ПФУ, подав заявление и декларации о доходах всех членов семьи, прописанных в домохозяйстве.

Отметим, что социальная помощь на оплату «коммуналки» может быть назначена, только если суммы в платежках превышают 15 процентов от общего дохода всех членов семьи. Таким образом, чем меньше доход у семьи, тем большую сумму предоставляют из госбюджета.

Ранее мы писали о том, как с 1-го мая в Украине будут начислять ЖКУ-субсидии.