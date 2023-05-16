О том, что чаще всего нанимателям требуются уборщики, охранники, бармены, баристы, официанты и комплектовщики, при этом, в определенных отраслях все еще фиксируется довольно ожесточенная конкуренция, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал портала по поиску работы Work.UA.
В частности, на данный момент, наиболее востребованы специалисты в сферах:
- охраны и безопасности (за минувший месяц количество вакансий увеличилось на 21 процент);
- отельно-ресторанного бизнеса/туризма (плюс 20 процентов);
- обслуживания (плюс 16 процентов);
- строительства/архитектуры (плюс 15 процентов);
- розничной торговли (плюс 15 процентов);
- финансов/банковского дела (плюс 11 процентов);
- производства (плюс 10 процентов);
- логистики/складского дела (плюс 10 процентов);
- транспорта/автобизнеса (плюс 9 процентов);
- красоты/фитнеса/спорта (плюс 9 процентов).
Кроме того, довольно низкая конкуренция сохраняется при подборе вакансии высококвалифицированных медработников: гастроэнтерологов, эндоскопистов, эндокринологов, оториноларингологов и кардиологов. Без существенных усилий устроятся на работу и специалисты на указанные должности: заведующим аптекой, ветеринарным врачом, мотористом-дизелистом, горняком.
Впрочем, традиционно высокая конкуренция у IT-специалистов на «удаленке»: верстальщиков, Front-end программистов, тестировщиков, web-дизайнеров, модераторов чатов, видеомонтажеров, ретушеров, программистом Java и копирайтеров.
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