О том, что чаще всего нанимателям требуются уборщики, охранники, бармены, баристы, официанты и комплектовщики, при этом, в определенных отраслях все еще фиксируется довольно ожесточенная конкуренция, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал портала по поиску работы Work.UA.

В частности, на данный момент, наиболее востребованы специалисты в сферах:

охраны и безопасности (за минувший месяц количество вакансий увеличилось на 21 процент);

отельно-ресторанного бизнеса/туризма (плюс 20 процентов);

обслуживания (плюс 16 процентов);

строительства/архитектуры (плюс 15 процентов);

розничной торговли (плюс 15 процентов);

финансов/банковского дела (плюс 11 процентов);

производства (плюс 10 процентов);

логистики/складского дела (плюс 10 процентов);

транспорта/автобизнеса (плюс 9 процентов);

красоты/фитнеса/спорта (плюс 9 процентов).

Кроме того, довольно низкая конкуренция сохраняется при подборе вакансии высококвалифицированных медработников: гастроэнтерологов, эндоскопистов, эндокринологов, оториноларингологов и кардиологов. Без существенных усилий устроятся на работу и специалисты на указанные должности: заведующим аптекой, ветеринарным врачом, мотористом-дизелистом, горняком.

Впрочем, традиционно высокая конкуренция у IT-специалистов на «удаленке»: верстальщиков, Front-end программистов, тестировщиков, web-дизайнеров, модераторов чатов, видеомонтажеров, ретушеров, программистом Java и копирайтеров.

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