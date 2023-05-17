О том, что на оккупированной Луганщине, вследствие серии взрывов, происходивших в течение нескольких дней подряд, было расширено количество блокпостов и проводятся как рейды, так и отдельные спецмероприятия по поиску участников украинского сопротивления, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение главы Луганской ОВА Артема Лысогора, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Радио Свобода».

По словам Лысогора, помимо всего вышеописанного, российские силы вынуждены «особо контролировать местность», где еще действует связь украинских мобильных операторов. Также, патрули ВС РФ интенсивно отслеживают действия людей, проходящих рядом с базами российских военнослужащих.

Глава Луганской ОВА подчеркнул:

Гораздо больше стало этих патрулей, гораздо больше работы по выявлению граждан, помогающих Украине. Это потому, что работает наша система сообщений и наши силы, задействованные на этой стороне.

Ранее мы писали, что на территории временно оккупированного ВС РФ Мариуполя, фиксируют массовый переброс вражеской военной техники.