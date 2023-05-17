О том, что польское государство располагает весьма малым количеством истребителей F-16, то есть указанной авиатехники недостаточно, чтобы осуществить отправку в Украину в качестве серьезной военной помощи, но советскими Миг-29 в Варшаве готовы и далее снабжать Киев, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Польши Анджея Дуды, опубликованное в местном издании wPolityce.

По словам Дуды, Польша имеет «относительно очень небольшое количество самолетов F-16», но готова и в дальнейшем поддерживать процесс подготовки украинских пилотов, с чем уже согласны польские премьер-министр и министр нацобороны.

Президент Польши подчеркнул:

Но то количество самолетов F-16, которое у нас есть, не позволяет нам сегодня говорить о том, чтобы передать Украине какую-то часть из них.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Лондон не намерен поставлять в Украину истребители Typhoon, так как в Киеве остановились на ином типе оптимальных боевых самолетов.