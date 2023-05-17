О том, что с 6-го мая, в нашей стране начали действовать поправки к действующему законодательству «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения», из-за чего счет любого украинца, не исключая военнослужащих и волонтеров, могут заблокировать в упрощенном порядке, но этого можно избежать, пишет «НБН», ссылаясь на официальное пояснение «ПриватБанка».

В частности, вышеуказанными изменениями отменяется разрешение, касающееся возможности пользования денежными средствами до 100 000 гривен по арестованным судебным решением счетам (временно введено в марте 2022-го года из-за военного положения). Данный закон не делает никаких исключений, и распространяется, в том числе, и на банковские счета сотрудников силовых ведомства, волонтеров и подобных лиц.

Для восстановления доступа к своим средствам, клиентам украинских банков рекомендуют урегулировать этот вопрос, аннулировав запрет на транзакции, инициированный исполнительными службами: счета разблокируют, если в финучреждении получат постановление о снятии ареста от государственных исполнителей.

Кроме того, даже если счет заблокирован, клиентам разрешается снимать суммы в размере двух «минималок» — 13 400 гривен, но для этого необходимо уведомить госисполнителя о номере счета, включая его полные реквизиты. Также, дополнительную информации легко узнать в госприложении «Дія» или сделав звонок в контакт-центр исполнительной службы по номеру +38-044-364-23-93.

Чтобы не допустить ареста счетов, следует регулярно проверять информацию о себе в «Едином реестре должников» на странице Министерства юстиции Украины.

Ранее мы писали о том, что аферисты охотятся в популярном мессенджере за данными банковских карт украинцев.