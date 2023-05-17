О том, что вопреки продлению режима военного положения, в Украине могут ввести целый перечень изменений, касающийся физических лиц-предпринимателей (ФЛП) уже в этом июле, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона №8401, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В украинском правительстве планируют аннулировать «льготные» налоги, вернув их на уровень, существующий до полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, поскольку подобные малоприятные изменения предусматриваются требованиями Международного Валютного Фонда для получения Украиной обновленного пакета финпомощи.

В частности, с 1-го июля для ФЛП:

отменят 2-процентный налог (и введут прежний, 5-процентный), если суммарный оборот не превышает 10 млрд гривен;

возобновят проведение документальных проверок на территориях, где закончились боевые действия;

вернут выписывание штрафов за уклонение от налоговых обязательств.

Кроме того, физическим лицам-предпринимателям следует подготовиться к возвращению проверок документации и финансовым карам за осуществление деятельности без кассового аппарата/РРО, а штраф за бизнес, не зарегистрированный в надлежащем порядке, составит от 17 000 гривен до 85 000 гривен, и это не учитывая 18-процентный НДФЛ, 1,5-процентный «военный сбор» и штрафов за несвоевременную оплату 20-процентного налога за все время неправомерного предпринимательства.

Ранее мы писали, как в НБУ оценили финансовую ситуацию, и определились с тем, как будет изменяться индекс инфляции в нашей стране на протяжении оставшихся месяцев 2023-го года.