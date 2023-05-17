О том, кто может сохранить указанное право, пишет «НБН», ссылаясь на официальный сайт Министерства социальной политики Украины.

Если в домохозяйстве накопилась просроченная задолженность за коммунальные услуги, то соцпомощь отменят при некоторых условиях: субсидии лишаются те должники, которые не платили за «коммуналку» более 3-х месяцев, а суммарный долг составляет не менее 680 гривен. Впрочем, начисление субсидий не отменят должникам, которые имеют неуплаченные счета за поставку «голубого топлива» или его распределение. Также, получатель субсидий, в случае отсутствия счетчика, может вернуть право на финпомощь, обратившись в суд.

Помимо вышеописанного, граждане могут получать субсидии и в дальнейшем, если:

документально подтвердят погашение задолженности/заключат договор о ее реструктуризации;

обжалуют долг в судебном порядке в течение 2-х месяцев после начала отопительного сезона.

Отметим, что в Украине введен мораторий на прерывание предоставления коммунальных услуг бытовым потребителям при возникновении задолженности. Однако, компаниям-поставщикам услуг разрешается взимать долги через суд, и эту сумму необходимо выплатить сразу после окончание войны. К слову, суд может арестовать счета должника и любое имущество, а после завершения войны, к сумме долга добавится «неустойка» в виде штрафов/пеней и годовых процентов/инфляционных начислений.

Ранее мы писали о том, за какие коммунальные услуги украинцы уже платят больше, вопреки мораторию на повышение тарифов.