О том, что по причине постоянных обстрелов оккупантов, повреждены практически все тепловые и основные гидроэлектростанции, и этим летом, ремонтная кампания продолжится дольше, чем обычно, потому украинцам необходимо разумно использовать электроэнергию, то есть попросту – экономить, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в Facebook-аккаунте «Укрэнерго».

В частности, бытовым потребителям Украины советуют выполнять простые правила во время утренних и вечерних пиков, что позволит существенно снизить нагрузку на энергосистему:

использовать мощные приборы не в пиковые утренние и вечерние часы, а в ночные, когда потребление невысокое;

не включать одновременно всю мощную технику (например, бойлеры или стиральные машины);

не запускать кондиционеры в указанные часы критического потребления/ставить их на более высокий температурный режим;

кипятить электроприборами исключительно столько воды, сколько нужно в определенный период, а лучше всего – делать это на газовой плите.

Предполагается, что следование этим принципам, даст возможность на более равномерное распределение потребления электроэнергии, сгладив утренний и вечерний пики.

Ранее мы писали, что в Нацкомиссии рассказали, какими должны быть тарифы на «свет» в Украине.