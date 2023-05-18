О том, как украинцы смогут обезопасить себя от действий киберзлоумышленников, не только обновив пароли на более надежные, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины.

В первую очередь необходимо сменить пароль, скомбинировав его из символов, цифр, прописных и строчных буквы с длиной минимум в 8 знаков. Кроме того, для каждого сервиса или ящика электронной почты лучше формировать оригинальный пароль, так как использование одинаковых паролей для входа в систему хоть и удобно, но недостаточно надежно.

Чтобы усилить меры по защите важной информации, следует подключить 2-факторную аутентификацию, являющуюся дополнительной проверкой при входе в аккаунт: нужно настроить ее во всех приложениях, в которые внесены ваши данные, и тогда, если будет совершена попытка взлома, пользователь получит SMS-уведомление о подтверждении входа. Помимо этого, на устройстве можно установить экранный пароль/графический ключ/ биометрическую защиту с отпечатком пальца или распознаванием лица.

Также, следует запомнить, что в Госорганы и подобные службы не могут:

рассылать в мессенджерах сообщения с просьбами открыть вложенный файл;

запрашивать данные банковских карт/паспортов или от персональных аккаунтов в социальных сетях.

Не стоит доверять и сообщениям в социальных сетях, в которых настаивают на введении данных с банковской карты якобы для получения «финпомощи», поскольку рекомендуется держать все эти цифры в абсолютной тайне. Лучше не оплачивать товары или услуги предварительно, если приобретение запланировано у непроверенного продавца: оплата после получения посылки — самый безопасный способ.

Ранее мы писали о том, что в Telegram-каналах появилось огромное число сомнительных чат-ботов, якобы связанных с украинскими банками.