О том, что результативное наступление ВСУ, похоже, позитивно отразится на вероятности вступления в НАТО, но не стоит слишком привязываться исключительно к указанной операции, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы миссии Украины при Североатлантическом Альянсе Натальи Галибаренко, опубликованное изданием «Лига.Новости».

По словам Галибаренко, она допускает, что успешное контрнаступление и деоккупация больших территорий до начала саммита НАТО в Вильнюсе, определенно сможет повлиять на темпы принятия решений в Альянсе относительно перспектив интеграции Украины.

Также, дипломат полагает — никто не может уверенно утверждать, что вторжение РФ в Украину завершится завтра или послезавтра:

После этого контрнаступления могут быть еще наступления. Как бы то ни было, НАТО должен продолжать свою четкую линию. И эта неопределенность, потом создание каких-то новых серых зон безопасности — это опять же опасность для них самих на их границах.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко испугался наращивания военного присутствия странами-членами Североатлантического Альянса у западных границ ОДКБ, заговорив о подготовке НАТО к войне.