О том, что освобождение фланговых участков дается нашей армии с серьезными усилиями, поскольку российские оккупанты постоянно пытаются вернуть потерянные позиции, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр, прозвучавшее в период трансляции телемарафона «Единые новости» на YouTube-канала «ТСН».

По словам Маляр, в северных и южных пригородах Бахмута продолжаются интенсивные боевые действия, и с четверга, 18-го мая, украинская армия «зачистила» от противника 0,5 километра по северному, и еще около 1 километра по южному направлению. Замглавы Минобороны подчеркнула, что в Бахмуте ведутся ожесточенные бои, поскольку оккупанты подтянули в этот город весьма большое количество сил:

Нужно понимать стоимость этого продвижения. Там очень сложно выполнять боевые задания, потому что враг сконцентрировал огромное количество своих усилий. Там каждый метр — это как 10 километров продвижения в других условиях.

Также, именно сейчас ведутся серьезные бои в юго-западной части Бахмута, которая контролируется ВСУ, и потому путинской армии так и не удается осуществить свои планы — наши солдаты все подобные атаки достаточно результативно отражают.

Ранее мы писали о том, что мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как на территории временно захваченной Запорожской области путинские солдаты готовятся к украинскому контрнаступлению.