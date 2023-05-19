О том, как можно заранее поднять размер вероятной пенсии, сделав добровольные взносы в Пенсионный Фонд, пишет «НБН», ссылаясь на подробную инструкцию, предоставленную специалистами ПФУ, и опубликованную на официальной странице Кабмина Украины.

Следует отметить, что воспользоваться механизмом добровольных отчислений, смогут только украинцы, еще не вышедшие на заслуженный отдых, но которые либо не работают, либо трудоустроены, но получают низкую зарплату, и располагают сбережениями, или близкими, готовыми уплатить в их пользу надлежащие взносы. В частности, право на добровольную уплату взносов предоставляется:

лицам, достигшим 16-летнего возраста, и не относящимся к особам, которым назначено пенсионное пособие из солидарной системы;

лицам, обучающимся в ВУЗах на дневной форме или в аспирантурах/докторантурах;

иностранцам и особам без гражданства, постоянно проживающим/работающим на территории Украины;

украинцам, постоянно проживающим/работающие за пределами нашей страны.

Для отправки добровольного взноса, необходимо обратиться в ПФУ, зайдя в личный электронный кабинет, подкрепив запрос заявлением и электронной подписью. Пользователь, который вошел на портал ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи, может:

внести информацию об особе, в пользу которой он намерен уплачивать взносы;

скорректировать (если нужно) печатную форму договора;

подписать договор/перейти на интерфейс уплаты взноса.

Ранее мы писали о том, как украинцы могут поднять размер своего пенсионного пособия, без отчисления дополнительных страховых взносов на добровольной основе.