О том, что путинская армия под Бахмутом теряет не менее батальона ежедневно, при этом, общее количество потерь «живой силы» у противника на указанном направлении достигло невероятных чисел, учитывая как убитых, так и раненых врагов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова, опубликованное в «РБК-Украина».

Согласно оценкам нашего оборонного ведомства, ВСУ под Бахмутом «утилизирует» как минимум по одному российскому батальону в день, но оккупанты не обращают внимания на потери «и продолжают это делать». Таким образом, защитники в Бахмуте совершают весьма важную вещь, уменьшая наступательный потенциал ВС РФ, тем самым не давая оккупантам пойти в наступление на прочих фронтовых участках.

Кроме того, если подсчитать определенные утраты российской армии, то «на сегодняшний день до 70 000 оккупантов ранены или убиты только на Бахмутском направлении».

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Украины рассказали о продвижении ВСУ в Бахмуте.