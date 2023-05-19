О том, что согласно заявлению лидеров G7, Украину обеспечат всей необходимой поддержкой в текущем году и в начале 2024-го года, в частности, гарантировав Киеву продолжительное оказание финансовой и военной помощи, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Reuters.

Как стало известно из заявления, страны-члены «Большой семерки» в этот день предприняли новые шаги, позволяющие гарантировать то, что война РФ против суверенного государства Украина вскоре потерпит неудачу. Также, нашу нацию существенно поддержат «в ее стремлении к справедливому миру, основанному на уважении международного права», значительно ограничив поток товаров и технологий в страну-агрессор через третьи государства, поскольку данный вопрос стал гораздо более серьезной проблемой для всех союзников, включая и ЕС.

Ранее мы писали о том, сколько вариантов действий, по мнению Кислицы, остается у «криминального рашистского бункерного дедушки».