О том, что ВСУ уже «приземлили» первый истребитель РФ, применив зенитно-ракетный комплекс Patriot, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, полученную из источников в Минобороны и Конгрессе США, и опубликованную в CNN.

Вражеская авиатехника старается не пересекать российские оборонительные линии, и по этой причине, защитникам Украины затруднительно сбивать боевые самолеты, используя только системы малой дальности поражения целей. В частности, на данный момент именно система Patriot весьма успешно выявляет самолеты РФ, которые наносят удары по украинским гражданским населенным пунктам.

Кроме того, в Конгрессе подчеркнули – Силам обороны станет значительно легче нацеливаться на российские самолеты, если «стражи неба» получат еще и западные истребители, что поможет ВСУ экономно расходовать дорогостоящие боеприпасы, необходимые для функционирования американской системы ПВО, и в основном разработанные для перехвата баллистических типов ракет.

Ранее мы писали о том, какие ракеты россияне не могут поставлять Черноморскому флоту.