О том, что данные, касающиеся накопленных просроченных сумм по платежкам за «свет», станут предоставлять «Украинскому бюро кредитных историй» (УБКИ), пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, опубликованное на официальной странице компании-энергопоставщика Yasno.

В частности, в компании намерены передавать сведения относительно задолженностей по оплате электроэнергии своих клиентов в УБКИ, в которой станут вносить проблемную информацию в кредитную историю гражданина. Предполагается, что такие малоприятные изменения могут коснуться около 3,5 миллиона клиентов Yasno, проживающих:

в Днепропетровской области;

в Киевской области;

в Донецкой области.

В Yasno подчеркивают, что подобный шаг вызван необходимостью в стимулировании потребителей без задержек рассчитываться за предоставленные коммунальные услуги, вопреки обстоятельствам, в которых находится страна. По мнению гендиректора компании-энергопоставщика Сергея Коваленко, есть украинцы, решившие не платить за оказанные коммунальные услуги, в пользу приобретения дорогих гаджетов в кредит:

Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность.

Таким образом, в любых украинских банках и финкомпаниях, теперь смогут видеть суммы долгов клиентов за электроэнергию, и, соответственно, станут принимать отрицательные решения о предоставлении кредитов, исходя из этих данных.

Ранее мы писали о том, как в «Нафтогазе» решили радикально возвратить все долги, накопленные гражданами за «голубое топливо».