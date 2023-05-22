О том, что вероятны некритические колебания доллара по различным направлениям, но, скорее всего, коммерческий курс зафиксируется на отметке в 36,56 гривны, пишет «НБН», ссылаясь на прогнозы аналитиков, опубликованные в «Обозревателе».

По предположениям, выдвинутым представителем «Экономической экспертной платформы» Олегом Гетманом, доллар останется стабильным, поскольку на данный момент, не наблюдается каких-либо причин для к «бешеному скачку», поскольку не существует важных факторов, которые бы могли это спровоцировать. Таким образом, курс наличного доллара сохранит те же уровни, которые фиксируются на сегодня, плюс или минус 1 гривна в различные стороны, и, «похоже, что тот будет стремиться к официальному».

Аналогичного прогноза придерживается и глава департамента казначейских операций «Юнекс-Банка» Анна Золотько, отмечая, что тенденция к продвижению наличного курса к официальным значениям – пока еще незначительна, так как в большом системном государственном банке, обеспечивают полноценную загрузку допустимого «лимита продаж наличной валюты населению», и подобный расширенный лимит относительно реализации наличной американской валюты украинцам — «сильный стабилизационный фактор», который закрывает «возможности спекулятивно настроенным участникам рынка» на расшатывание курса.

Ранее мы писали о том, каким будет курс доллара в Украине в мае согласно прогнозу эксперта.